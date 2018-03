Großeinsatz der Kreuznacher Feuerwehren: Scheune im Stadtteil Ippesheim brennt [Fotostrecke/2. Update]

Im Dachstuhl einer Scheune im Bad Kreuznacher Stadtteil Ippesheim ist am frühen Morgen gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach fünf Stunden war der Brand gelöscht. Experten haben inzwischen die Brandursache geklärt.

Die Bad Keuznacher Feuerwehr wurde von dem Brand alarmiert und rückte mit allen Löschzügen aus. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Feuerwehrhauses. Die Löscharbeiten dauern länger an.

[Update] Gemeldet wurde der Brand von einem Feuerwehrmann des Löschzugs Ippesheim, als er einen Knall in seiner Heizungsanlage wahrnahm. Als er sein Wohnhaus in der Falkenstrasse verließ und in den Heizungsraum gehen wollte, schlugen bereits die Flammen aus dem offenen Dachstuhl der Scheune, in der auch Pellets gelagert werden. Er ließ sofort von der Rettungsleitstelle die höchste Alarmstufe auslösen und versetzte damit alle vier Löschbezirke der Stadt Bad Kreuznach in Alarm.

Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Dachstuhl der Scheune. Schnell war klar, dass dich keine Personen oder Tiere in Gefahr befanden, doch das Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile musste verhindert werden.

Die Feuerwehren bekämpften die Flammen von 2 Seiten. Zum einen wurde die Drehleiter in den Hof des Anwesens gefahren, von der aus der offene Dachstuhlgelöscht wurde. Vom Hof aus drangen mehrere Trupps über Steckleitern in den Dachboden zur Brandbekämpfung vor. Von der Rückseite des Anwesens, das am Ortsende an einen Feldweg grenzt, wurden die benachbarte Maschinenhalle, in der auch Stroh im Dachstuhl gelagert wird, und auf der anderen Seite das Wohnhaus abgeriegelt.

So gelang es relativ schnell, das Feuer einzudämmen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Scheune ausgeräumt und alle Glutnester abgelöscht. Auch der Dachboden musste komplett geräumt werden. Immer wieder gingen Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz vor, um die letzten Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.

Nach etwa fünf Stunden rückte ein Großteil der Kräfte ab. Die Einheit Ippesheim blieb als Brandwache mit einem Fahrzeug an der Einsatzstelle. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache auf.

[2. Update, Do 14:45] Die Ursache des Dachstuhlbrandes in Ippesheim ist aufgeklärt. Brandspezialisten der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei haben den Brandort inzwischen untersucht und im Zuge ihrer Ermittlungen als Brandursache einen technischen Defekt an der Heizungsanlage festgestellt. Brandstiftung ist demnach auszuschließen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro.

In diesem Zusammenhang gibt die Feuerwehr einen Hinweis an die Bevölkerung:

Nur wenn die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und eingeschalteten Martinshorn zum Einsatz fahren, können sie von ihrem Wegerecht Gebrauch machen und so schnell wie möglich an den Brandort gelangen. Blaulicht alleine wird nur zur Absicherung an der Einsatzstelle verwendet.

Ein Bürger hatte auf der Feuerwehreinsatzzentrale angerufen und sich massiv darüber beschwert, dass alle Fahrzeuge ihr Martinshorn auf dem Weg zum Einsatz eingeschaltet hatten, es wäre doch nichts los auf der Straße.