Aus dem Dekanat Bad Kreuznach, zu dem die Pfarreiengemeinschaften Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Guldenbachtal-Langenlonsheim, Kirn, Rupertsberg, Sponheimer Land und Wallhausen gehören, wird eine große „Pfarrei der Zukunft“, wobei Kirn nach Idar-Oberstein wechselt. Ein dreiköpfiges Erkundungsteam soll im Auftrag des Bischofs dabei helfen, den Übergang zu meistern. Bei zwei als „Rendezvous im neuen Raum“ überschriebenen Treffen am Donnerstag, 20.

September, im Bürgerhaus in Waldböckelheim und am Mittwoch, 17. Oktober, in der Mensa des Gymnasiums am Römerkastell in Bad Kreuznach, will das Trio herausfinden, „was die Menschen bewegt und wie ...