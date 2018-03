Einbruch in Seibersbach: Diebe klauten Bargeld, Schmuck und Uhren

Bargeld, Schmuck und Uhren klauten Unbekannte am Donnerstag aus einem Haus in Seibersbach.

Zeugen gesucht: Am Donnerstag drangen Unbekannte zwischen 1.15 und 18.30 Uhr auf ein frei zugängliches Grundstück im Seibersbacher Hellweg und rissen auf dem Weg zum Einfamilienhaus mehrere Bewegungsmelder ab. Dann hebelten sie die Tür zu einem Kellerraum auf und durchsuchten das Erdgeschoss. Entwendet wurde Bargeld, Modeschmuck und Uhren, außerdem wurde eine Sporttasche – vermutlich zum Transport des Diebesguts entwendet. Danach verließen die Täter, vermutlich durch den Keller, das Gebäude in Richtung eines Parkplatzes in der Nähe.

Hinweise an die Polizei Bad Kreuznach: Tel. 0671/881 10