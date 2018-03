Die alte Villa wird wieder zum Leben erweckt: Pläne für Park und Anwesen

Wie im Märchen liegt die barocke Villa von 1780 in dem kleinen Park in Nähe der Kirner Kiesel, umgeben von hohen alten Bäumen und einem geschwungenen Pflasterweg. Der schattige Bereich an der schweren alten Eingangstür lädt zum Verweilen ein und bietet einen zauberhaften Blick in den Park. Ein Platz, der zwar mitten in der Stadt liegt, aber doch ein verwunschener kleiner Rückzugsort ist, den Belinda Anton seit September mit Leben erfüllt hat.

In dem historischen Gebäude, das in Kirn als Villa Gravius bekannt ist, hat sich Belinda Anton (links) ein kleines Ladengeschäft eingerichtet. Dort verkauft sie nicht nur vielfältige Dekorationselemente, sie will auch eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und gemütliche Veranstaltungen organisieren. Foto: Günter Weinsheimer

In der Villa Gravius, wie das Anwesen in Kirn genannt wird, hat die Griebelschiederin einen kleinen Laden mit allerlei Antiquitäten, alt anmutenden Möbeln, Dekorationsstücken und anderen Einrichtungsgegenständen aufgebaut. „Vintage Moments“ nennt sich ihr Geschäft – das sie zuvor eineinhalb Jahre in der Kirner Innenstadt führte. Weil dort Feuchtigkeit in den Wänden Probleme machte, suchte Anton nach einem Ersatz – und wurde in der Villa inmitten des malerischen Parks fündig.

Mit dem Gedanken, die über lange Zeit leer stehende Villa wiederzubeleben, sympathisierte sie schon länger. „Das ist eins der schönsten Häuser der Stadt“, sagt sie. Doch die etwas abgelegene Lage machte ihr anfangs Sorgen. „Die Ecke ist kaum bekannt, und niemand hat sich getraut, hier etwas aufzubauen, doch dann dachte ich mir: Ich wag' das einfach.“

Passend zu Belinda Antons eigenem Konzept lebt auch das Gebäude vom Charme der Vergangenheit. Die Historie des Hauses ist nämlich durchaus bewegt: Ein Graf soll es laut Belinda Anton erbaut haben – und zwar als eines von vielen. Die Häuser umrahmten die Grünfläche, die zum Park Amalienlust wurde. „Früher war der Park viel größer. Das, was heute noch da ist, ist nur die kleine Version“, weiß Belinda Anton.

Später gehörte das Anwesen der Familie Gravius, deren Nachfahren bis zuletzt dort gewohnt haben. Eine alte Platane am Eingang der Villa zeugt von dieser Zeit. „Die Tochter des Besitzers soll sich den Baum gewünscht haben, nachdem sie von den Platanen in ihrem Internat so begeistert war“, berichtet Belinda Anton.

Doch nicht nur im Garten, sondern auch im Haus selbst ist Einiges noch im Originalzustand. „Der Holzfußboden ist tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert“, schwärmt die Ladenbesitzerin. Heruntergekommen ist dabei trotzdem nichts: Die gesamte Villa, die inzwischen drei verschiedene Besitzer hat, ist komplett saniert.

Mit ihrem Laden belegt Belinda Anton 60 Quadratmeter im Erdgeschoss. Neben ihr hat sich außerdem vorübergehend eine Eisdiele in der Villa einquartiert, deren Geschäft wegen einer Baustelle geschlossen ist. In den oberen Stockwerken hat sich ein Statiker Büro- und Wohnräume eingerichtet.

Belinda Anton fühlt sich in ihrem neuen Refugium durchweg wohl: „Ich bin verliebt in dieses Märchenreich. Das Haus wurde so liebevoll restauriert mit den tollen Eichensprossenfenstern, den Traumtüren, Zementfliesen. Überquert man die kleine Brücke, ist man auch fast schon in der Innenstadt. Der Ort ist perfekt für Eventtage.“ Neben dem Verkauf hat sich Belinda Anton nämlich auch auf Veranstaltungen spezialisiert und nimmt dabei ganz unterschiedliche Positionen ein: Fotografin, Konditorin, Köchin, Dekorateurin und Floristin – alles, nur nicht den Beruf, den sie eigentlich gelernt hat: Friseurin.

Seit fast zehn Jahren ist Belinda Anton nun im Veranstaltungsbereich tätig. Während zunächst ihr eigener Hof in Griebelschied als Veranstaltungsort – etwa für Kaffeenachmittage, Feiern und Kräuterworkshops – herhielt, will sie sich jetzt auf den Park an der Villa Gravius konzentrieren. Um ihre Ideen umsetzen zu können, ist sie bereits im Gespräch mit der Stadt. „Ich denke da im Frühjahr zum Beispiel an einen Brocantemarkt, wie er in Holland überall stattfindet – mit vielen kleinen dekorierten Verkaufsständen“, erklärt sie.

Genügend Anbieter kenne sie bereits, versichert Anton. Über das Internet ist sie mit zahlreichen Händlern vernetzt. Denn Belinda Anton ist in der Szene längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Fünf Bücher hat sie bereits über ihre Dekoleidenschaft herausgebracht, zudem fotografiert sie für einige Ratgeberzeitschriften.

Solche Aufträge bescheren ihr zudem Stammkunden, die auch schon mal 200 Kilometer zurücklegen, um ihre Veranstaltungen zu besuchen. Beste Voraussetzungen dafür, dass zu Frühlingsfesten, Sommerpicknicken und Adventsmärkten bald nicht nur die Villa Gravius, sondern auch der Park Amalienlust wieder so richtig zum Leben erweckt wird.

Bis zum 1. Februar ist Belinda Antons Laden „Vintage Moments“ noch in der Winterpause. Ab dann ist er wieder mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 12 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Günter Weinsheimer

und Désirée Thorn