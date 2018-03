29-Jähriger soll Obdachlose im Schlaf belästigt haben – und flüchtet anschließend fast nackt

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Ein weißes T-Shirt war das Einzige, was ein 29-Jähriger noch am Leib trug, als er im August des vergangenen Jahres in Bad Kreuznach von der Polizei aufgegriffen wurde. Jetzt steht er vor dem Amtsgericht. Die Anklage: Er soll eine widerstandsunfähige Frau sexuell belästigt haben.