10.000 können kommen und schunkeln: Zaun für Kreuznacher Narrenkäfig steht

630 Meter laufenden Zaun, damit die erwarteten weit über 10.000 Menschen, die bei klarem, sonnigem, aber auch kaltem Wetter zusammenrückend und schunkelnd feiern können

Der Bändchenverkauf in der Fußgängerzone läuft seit Tagen, vor allem am Donnerstag geht noch mal ein großer Schwung Bändchen über die Theke des Verkaufshäuschens, das in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone schräg gegenüber der Nordsee steht. mz

Rückblick auf 2016 und 2017: Fotos, Fotos, Fotos

Weiberfastnacht 11:11 Uhr: Es geht los im Kreuznacher Narrenkäfig 1 von 23 Drei Wochen Arbeit Tag und Nacht stecken in den Kostümen von Ramona und Jürgen Flohr – und 70 Heißklebepatronen. 2 von 23 Claudio und Kai stoßen um Punkt 11:11 Uhr auf die Eröffnung des Narrenkäfigs an. 3 von 23 Die Cheerleader gehören zum NC Weinheim: Jannika Hanauer, Juliana Bengyik und Natalie Loos (v.li.) 4 von 23 Jedes Jahr ein Bändchen? Marius Weidmann aus Sprendlingen geht schon seit über zehn Jahren als Wolle Petry auf die Fastnacht. 5 von 23 Erstes mal dabei – und schon soviele Haare: Denis Morgenthal und Timo Seidel. 6 von 23 Betonsicher: Poller blockieren den Zugang zur Innenstadt von Bad Kreuznach. 7 von 23 Von Amts wegen dabei: Der Verein Kreuznacher Narrefahrt öffnete den Narrenkäfig 2017 für die Feiernden. 8 von 23 Ab in den Käfig! Aus allen Straßen rund um den Kornmarkt strömen die Narren zusammen Foto: Gustl Stumpf 9 von 23 Am Stand der Winzenheimer Jerrys. 10 von 23 Gefährlicher Einsatz: An den SWAT-Girls aus Sprendlingen/Gensingen kommt keiner vorbei. 11 von 23 Die Ohringe kamen extra aus Amerika: Stefanie Schug, Judith Espenschied und Denise Leyendecker (v. li) gehen schon seit zehn Jahren im Partnerkostüm in den Käfig. 12 von 23 "Das wird immer schlimmer hier mit den Mexikanern!": Donald Trump alias Jonas Krajewski ist ansonsten von den Sicherheitsmaßnahmen auf dem Kornmarkt begeistert. 13 von 23 Will Grigg im Doppelpack on Fire: Steven Heß und Jegor Wiederspann haben's drauf. 14 von 23 Platz satt für die Narren: Entlang der Nahe stehen Fress- und Getränkestände – denn der Tag ist noch lang! 15 von 23 "Ich mach jede Scheiße mit": Fahrlehrer Jürgen Flohr geht mit seiner Frau Ramona auch mal als Einhorn auf die Piste. 16 von 23 Am Stand der Jerrys. 17 von 23 Julia und Kathrin im Schneewalzer-Tanz vor der Bühne. 18 von 23 Die Kreiznacher Zwerge haben IMMER gute Stimmung. 19 von 23 Nicole Becker und Sebastian Weis aus Bockenau: Ihr Fahrplan für Fastnachtdonnerstag: Käfig, Freitag: Heimweiler,Samstag: Bockenau, Sonntag: Wiesbaden, Montag: Mainz. Sportlich! 20 von 23 Yannik Wilhelm (24) aus Meisenheim geht als magisches Herzass aus "Alice im Wunderland", dabei die SWAT-Girls aus Gensingen/Sprendlingen 21 von 23 Karten muss man fest in der Hand halten, oder? 22 von 23 Sie werden heute noch genug zu picken bekommen: Helau! » alle Fotos der Fotostrecke ansehen