Zeitzeugen berichteten von eigener Erfahrung

Aus unserem Archiv

Bernd Kühlmann (geboren 1948 in Berlin) studierte politische Philosophie in Dresden. Die Diskrepanz zwischen Theorie und gelebter Praxis in der DDR führte zu unüberwindlichen Differenzen, sodass er das Studium abbrach. In der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit stellte er 1983 zusammen mit seiner Ehefrau und seinen drei Söhnen einen Ausreiseantrag. Im Mai 1984 wurde das Ehepaar verhaftet und wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Nachteil der DDR“ zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Kinder kamen in ein Kinderheim. Im Rahmen des Häftlingsfreikaufs gelangte Bernd Kühlmann zusammen mit seiner Ehefrau im Februar 1985 in die Bundesrepublik.