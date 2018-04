Ein Mann hält eine Rede – und niemand kann seinen Worten folgen und zuhören. Enttäuscht und betroffen klappen die britischen Zuhörer ihre Regenschirme wieder zusammen und verlassen den Ort. So wie in der Anfangssequenz des Stückes „The King's Speech (Die Rede des Königs)“, das auf der Städtischen Bühne Lahnstein jetzt eine gelungene Premiere feierte, könnte es gewesen sein, als Prinz Albert, Herzog von York, im Wembley Stadion seine erste Ansprache hielt. Sein Stottern und seine Unsicherheit lassen den Auftritt zu einem Fiasko werden. Die Geschichte ist bekannt, spätestens seit des einfühlsamen und vielfach ausgezeichneten Films, den Regisseur Tom Hooper 2010 drehte. Am Anfang allerdings war das Theaterstück von Davis Seidler, das nach dem Film wieder vielfach gespielt wurde. Friedhelm Hahn hat es auch für die Lahnsteiner Bühne inszeniert – gemeinsam mit seinem Ensemble ist ihm ein einfühlsames und doch amüsantes Stück gelungen.

Da ist der verunsicherte, gehemmte und fast schon verzweifelte Prinz Albert, von seinen Brüdern nur despektierlich „Berti“ genannt, den der vielseitige Rocco Hauff mit strenger britischer Frisur und spitzem Gesichtsausdruck, ...

Lesezeit für diesen Artikel (313 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.