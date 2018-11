Die Nastätter Bürger wissen, was sie wollen. Zumindest diejenigen unter ihnen, die zum Abschluss der Stadtumbau-Workshops ins Bürgerhaus gekommen waren. Seit dem Frühsommer hat die Stadt Nastätten ihre Einwohner in die Vorbereitungen zum Förderprogramm einbezogen: mit einem Fragebogen, einem Infoabend sowie Workshops, in denen Einwohner selbst äußern konnten, was sie in der Blaufärberstadt vermissen. „Ich war überrascht, wie viele interessante Vorschläge von den Bürgern kamen“, betonte Bürgermeister Joachim Rzeniecki bei der Veranstaltung. Unter eben diesen Vorschlägen konnten die Bürger nun ihre Favoriten küren – mit eindeutigen Ergebnissen.

Bis 2026 ist die Blaufärberstadt in das Förderprogramm Stadtumbau aufgenommen. 8,5 Millionen Euro sollen für städtische und private Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, um den Stadtkern (knapp 20 Hektar Planungsgebiet) weiterzuentwickeln. ...

Lesezeit für diesen Artikel (975 Wörter): 4 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.