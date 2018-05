Wer will, darf beim Schlauchkegeln einen Schutzhelm tragen. Und natürlich möchte jeder einen Feuerwehrhelm aufsetzen, wenn er an diesem besonderen Tag in der Miehlener Mühlbach-Grundschule mit einem Stück C-Schlauch versucht, Kegel oder Wasserflaschen zu Fall zu bringen. Die Feuerwehr ist zu Gast, schon der Vormittag hat für alle mit einem besonderen Erlebnis begonnen.

Bei einer Räumungsübung haben 310 Kinder die Gebäude geordnet in Richtung Schulsportplatz verlassen. Dort wird der Nachwuchs zugleich Augenzeuge einer Schauübung: Mit einer Nebelmaschine wird das kleine Funktionsgebäude zum Qualmen ...

Lesezeit für diesen Artikel (487 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.