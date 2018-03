Nach Insolvenzantrag der Paracelsus-Klinik: Stadtspitze sucht Gespräch mit Konzernleitung

Der Gesundheitsstandort Bad Ems ist in den vergangenen Wochen mächtig in die Negativschlagzeilen geraten. Nun will die Stadtspitze wissen, ob die Paracelsus-Klinik erhalten bleiben kann.

Die Paracelsus-Klinik Bad Ems gehört zu den medizinischen Grund- und Regelversorgern im Rhein-Lahn-Kreis.

Foto: Tobias Lui

Zunächst war bekannt geworden, das die Hufelandklinik keine Zukunft im Ort hat, wenige Wochen später stellten die Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Die Akutkrankenhäuser des Konzerns sind in einer finanziellen Schieflage geraten, dazu gehört auch die Bad Emser Paracelsus-Klinik auf der Höhe. Stadtbürgermeister Berny Abt und der Erste Beigeordnete Frank Ackermann wollten nun von der Konzernleitung wissen, wie die Chancen dafür stehen, dass das einzige Akutkrankenhaus der Kurstadt erhalten bleibt.

Dazu gab es ein Gespräch mit Leitung der Paracelsus-Klinik und einem Vertreter der Konzernmutter mit Sitz in Osnabrück. „Wir hatten ein sehr interessantes und konstruktives Gespräch mit der Geschäftsleitung und Regionaldirektion im Rathaus“, bestätigt Ackermann. Ein weiteres, vertiefendes Treffen solle Ende Februar folgen, bis dahin dürften auch erste Ergebnisse des Insolvenzverfahrens auf dem Tisch liegen. Konkrete Zusagen gab es beim ersten Treffen noch nicht, denn die Paracelsus Deutschland GmbH & Co. KGaA ist gerade dabei, die verschiedenen Sanierungsschritte zu Sondieren. Inwiefern der Standort am Ende dieser Überlegungen gehalten werden kann, dazu mochten weder Ackermann noch Stadtbürgermeister Abt eine Prognose abgeben, zumal in dem Gespräch Stillschweigen vereinbart wurde. Klar ist mittlerweile aber, dass sich der Stadtrat in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen wird – die CDU hatte dies beantragt.

Tobias Lui