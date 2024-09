Plus Idar-Oberstein

MVZ Urologie in Idar-Oberstein: Ist eine Lösung in Sicht?

i Das MVZ Urologie in Idar ist seit Monaten geschlossen, nun soll es eine Lösung zur Versorgung der Patienten geben. Foto: Hosser (Archiv)

Was tut sich in Sachen MVZ-Urologie in Idar, das seit Monaten geschlossen ist? Beide Bundestagsabgeordneten der nahe-Region, Julia Klöckner (CDU) und Joe Weingarten (SPD) setzen sich für eine konstruktive Lösung, die die Versorgung der Patienten sicherstellt, ein. Weingarten appelliert an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, die Gespräche zum Erhalt eines medizinischen Versorgungszentrums Urologie in der Region zu unterstützen.