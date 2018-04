Zwölf junge Erwachsene engagieren sich im Sommer 14 Tage lang gemeinsam mit Freiwilligen aus aller Welt und Einheimischen für die Pflege der Kulturlandschaft in der Wachau und im Mittelrheintal – je eine Woche in jeder der beiden Welterbestätten. Ihre Eindrücke werden sie filmisch festhalten und veröffentlichen. Gefördert durch das europäische Förderprogramm Leader wird damit die erfolgreiche Vernetzung der beiden Regionen in Österreich und Deutschland fortgesetzt.

Zwischen den Welterbe-Kulturlandschaften Wachau und Oberes Mittelrheintal besteht seit über zehn Jahren ein intensiver Austausch in den Bereichen Regionalentwicklung und Welterbemanagement. Ein weiterer Meilenstein der Zusammenarbeit ist das internationale Leader-Kooperationsprojekt ...

