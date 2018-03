Bad Ems: Ralf Reiländer legt den Fraktionsvorsitz der SPD nieder

Ralf Reiländer ist nicht mehr Fraktionssprecher der SPD im Stadtrat von Bad Ems. Zu Wochenbeginn wählte die Fraktion Ratskollegin Dagmar Fuchs zu seiner Nachfolgerin. Reiländer wird zwar Mitglied des Stadtrats bleiben, gesundheitliche Probleme zwingen ihn jedoch, das zeitintensive Amt des Fraktionsvorsitzenden abzugeben.

„Ich bedauere dies sehr, aber ich habe keine andere Wahl“, erklärt der 57-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Fraktion teilte er diesen Entschluss bereits Anfang des Jahres mit, „nachdem mir mein Internist dringend empfohlen hat, kräftig auf die Bremse zu treten“, sagt Reiländer. Vor einigen Jahren wurde bei ihm Diabetes entdeckt, vor allem die Augen haben darunter extrem gelitten und sind dauerhaft geschädigt. „Dies ist mit den vielen Aufgaben eines Fraktionssprechers nicht mehr zu vereinbaren – zumal ich ja auch einen sehr zeitintensiven Job habe.“ Reiländer ist Beamter beim Bundesrechnungshof in Bonn und kommt selten auf eine Wochenarbeitszeit von unter 60 Stunden. „Die Pendlerei mit dem Zug ist auch zeitaufwendig, vor 18 Uhr bin ich eigentlich nie zurück.“ Stress und Diabetes – keine guten Partner, entsprechend hat Reiländer nun die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Den Fraktionsvorsitz hatte er seit 2014 inne, zuvor war er fünf Jahre Stellvertreter von Carsten Werner. „Kommunalpolitik ist sehr zeitaufwendig geworden“, sagt Reiländer. So seien im vergangenen Jahr gleich fünf Urlaubstage für wichtige Termine beim Landrat draufgegangen, „Huschhusch mal eben aus Bonn zu kommen, das klappt so nicht“, hat Reiländer festgestellt. „Wahrscheinlich habe ich den Aufwand auch etwas unterschätzt.“

In der Stadt kursierende Gerüchten, innerhalb der Fraktion habe es wegen unterschiedlicher Ansichten über den künftigen Stadtbürgermeisterkandidaten (2019 ist Wahl) gekracht, widerspricht Reiländer. „Natürlich hat da jeder seine Vorstellungen, aber Sie glauben doch nicht, ich würde mein Ratsmandat weiter ausüben, wenn es so einen heftigen Streit gegeben hätte.“ Ausschlaggebend seien seine gesundheitlichen Probleme, schließt der ehemalige Fraktionschef der Sozialdemokraten.

