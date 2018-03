Spätestens um 21.30 Uhr ist Schluss: Streit um eingeschränkte Nutzung der Giebelwaldhalle geht weiter

Es ist eine kuriose und irgendwie unendliche Geschichte, die sich da in Mudersbach abspielt. Weil ein Nachbar geklagt hatte, darf die Giebelwaldhalle nur bis 21.30 Uhr genutzt werden. Selbst gegen acht Ausnahmen im Jahr wehrt sich der Mann. Jetzt schaltet sich Altbürgermeister Jens Stötzel in die Debatte ein.

Foto: Markus Döring

Die sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Mudersbacher Giebelwaldhalle für Konzert- und Theaterveranstaltungen diverser Ortsvereine führen seit ihrer Eröffnung zu Diskussionen in Mudersbach; seit der jüngsten Berichterstattung unserer Zeitung kocht das Thema wieder im Ort.

Zur Erinnerung: Seit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz von 2010, wo ein Nachbar gegen den Hallenbau geklagt hatte, ist die Nutzung nur bis 21.30 Uhr möglich. Nun hatte derselbe Nachbar eine Ausnahmeregelung gerichtlich gestoppt, wonach die Halle an acht Tagen im Jahr auch mal länger genutzt werden kann. Das stößt bei den meisten Mudersbachern auf Missmut – was sich in teils harschen Facebook-Kommentaren entlädt. Unserer Zeitung gegenüber hatte der Anwalt des Nachbarn erklärt, dass die politisch Verantwortlichen um das Risiko einer eingeschränkten Nutzung von Anfang an wussten, dies aber in Kauf genommen hätten.

Jetzt meldet sich Kirchens Altbürgermeister Jens Stötzel, selbst Mudersbacher, zu Wort: „Die eingeschränkte Nutzung der Halle ist wirklich schade. Die Mudersbacher Politiker aber sahen und sehen in dem Nachbarn immer den Alleinschuldigen für die Situation. Doch objektiv betrachtet hat er nur getan, was jeder tut, dem eine erteilte Baugenehmigung in der Nachbarschaft nicht gefällt: Er hat Rechtsmittel eingelegt. Das Verwaltungsgericht erklärte die damals erteilte Baugenehmigung für rechtswidrig, die jetzigen Nutzungszeiten entsprechen einem gerichtlichen Urteil. Für größere Veranstaltungen mit mehreren Hundert Besuchern bis in die Nachtstunden bedarf es nun einmal entsprechender Rahmenbedingungen wie ausreichende Parkplätze, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten – zumal inmitten eines Wohngebiets.“ All dies, so Stötzel, habe bei der Giebelwaldhalle von Anfang an gefehlt: Die Barbarastraße sei in desolatem Zustand, ihr geplanter Ausbau lasse seit 20 Jahren auf sich warten. Genug Parkplätze für größere Besucherzahlen gibt es nicht – im Gegensatz zu Mehrzweckhallen wie in Brachbach, am Bürgerhaus Freusburg oder der Jahnhalle Kirchen. Geparkt wird „wild“ in den Seitenstraßen. „Unter anderem aus diesen Gründen wurde damals als Alternativstandort der Otto-Hellinghausen-Platz (Kirmesplatz) im Mudersbacher Ortsgemeinderat diskutiert, fand aber keine Mehrheit.“

Stötzel plädiert für eine ehrliche Aufarbeitung: „Wenn bei der damaligen Entscheidung bewusst in Kauf genommen wurde, eine millionenteure Halle nicht uneingeschränkt nutzen zu können, wirft dies die Frage auf, ob mit dem 'bösen Nachbarn' all die Jahre auf den Falschen gezeigt wurde. Erfolgte dies, um von eigenen Verantwortlichkeiten für die Misere und Entscheidungsfehlern abzulenken?“ Er fordert die Verantwortlichen dazu auf, die Fakten am 18. Januar im Rat Mudersbach auf den Tisch zu legen, „wo noch viele der Amts- und Mandatsträger von damals sitzen“.

Um Schuldzuweisungen gehe es ihm aber nicht: „Natürlich können vor Jahren getroffene Entscheidungen nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber wenn es damals Planungsfehler gegeben hat, wäre deren öffentliches Eingestehen und damit ein Abrücken von der Mär des alleinschuldigen Nachbarn vielleicht eine letzte Chance, das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen und doch noch Nutzungsregelungen hinzukriegen, mit der alle leben können. Das wäre der Halle und uns Mudersbachern zu wünschen.“

Orts-Chef Maik Köhler wundert sich indes im Gespräch mit unserer Zeitung: „Was ist das für eine Diskussion? Die Halle steht seit acht Jahren und ist ständig belegt. Jetzt reden wir über acht Veranstaltungen im Jahr, die der Kreis genehmigt hat.“ Der Bau der Halle sei eine Ratsentscheidung gewesen: „Da kann ich doch heute nicht sagen, das war nicht in Ordnung.“ Der Kirmesplatz sei keine Option gewesen, weil dann kein Platz mehr für die Kirmes geblieben wäre: „Außerdem sind auch dort überall Wohnhäuser.“ Und eins dürfe man nicht vergessen, sagt Köhler: „Vor der Giebelwaldhalle stand da eine Schulturnhalle – und die wurde oft bis in die Nacht hinein genutzt. Da hat auch keiner was gesagt.“ Zuguterletzt seien vor dem Bau Einwände und Anregungen der Nachbarn berücksichtigt worden. Man könne also nicht sagen, dass über die Köpfe der Nachbarn hinweg entschieden worden sei.

Von unserem Redakteur Peter Seel