Das urige Forsthaus am Ortsrand von Steeg soll um die 300 Jahre alt sein. Drinnen an der Wand unter den Balken der niedrigen Decke steht ein altes Klavier, an der Wand hängt ein Knopfakkordeon – doch nebenan hat der Laptop seinen Platz. Die Ideen der Hausbewohner, von Richard Jürgens und seiner Frau Brigitte, sind nämlich durchaus nicht angestaubt. Hier im Ortsteil von Friesenhagen ist der Rentner, der zuletzt als Lkw-Fahrer gearbeitet hat, das einzige Mitglied einer neuen, eher links einzuordnenden bundesweiten Partei: „Demokratie in Bewegung“ (DiB). Sie ist so winzig, dass man meinen könnte, man verschenke seine Stimme, wenn man sie wählt. Doch auf dieses Argument hat Jürgens eine schlagkräftige Antwort: „Bei den großen Parteien verschenkt man seine Stimme doch auch. Das bekomme ich jeden Tag in den Nachrichten bestätigt.“ Jetzt will der 61-Jährige DiB auch im AK-Land bekannt machen und Mitglieder gewinnen.

Als selbstständiger Forstwirt kam er vor vielen Jahren aus Drolshagen als waschechter Sauerländer ins Randgebiet des AK-Lands: katholisch, konservativ, anfangs Wähler der CDU, dann der Grünen. Doch mit den Jahren ...

Lesezeit für diesen Artikel (690 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.