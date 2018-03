Musikalisches Feuerwerk zum Jahresende

Was haben George Michael, David Bowie, Prince, King Crimson und Leonard Cohen gemeinsam? Erstens haben sie die Welt mit ihrer Musik verzaubert und zweitens sind sie nicht mehr unter uns, oder etwa doch?

Eins zumindest ist noch da: Ihr unsterbliches Erbe, das am Samstagabend vor den Augen und in den Ohren der mehr als 500 Besucher im Wissener Kulturwerk wie aus dem Nebel der Vergangenheit auftauchte, eingebettet in furiose Gitarren- und Keyboardsoli, kraftvolle Percussionrhythmen und Gesang, dessen Bandbreite von melancholisch sanft bis hin zu ungebändigt wild reichte.

Mit der eindrucksvoll orchestralen „Fanfare for the common man“, die an die im Jahre 2016 verstorbenen Keith Emerson und Greg Lake erinnerte, eröffneten die zwölf Musiker vom Projekt „Heritage“ (zu Deutsch: Erbe) um ihren Organisator und Bassgitarristen Lothar Jung einen Abend, der viele Gäste in ihre Jugendzeit entführte; in eine Zeit, in der Musik noch handgemacht und ehrlich war und wo Musiker noch Originale waren, Idole, die für etwas standen: für Freiheit, Frieden, Liebe und Leidenschaft.

Ob es der traurige Lover mit einem einsamen Herzen (Owner of a lonely heart) von der Gruppe „Yes“ war, der purpurne Regen (Purple Rain) von Prince, der selbst schlechtes Wetter farbenfroh macht oder das „Hotel California“ der Eagles, aus dem es nach dem Einchecken kein Entrinnen mehr gibt, es waren Geschichten, die auf der Bühne erzählt wurden; Geschichten voller Kraft und Tragik.

Ein melancholischer, düsterer Leonard Cohen wurde mit seiner Ballade „So long Marianne“ dabei ebenso lebendig wie der im Dezember 2015 verstorbene Lemmy Kilmister von der Gruppe Motörhead, dessen Songs „Ace of Spades“ und „Hellraiser“ das Publikum auf einen wahrhaft musikalisch – gesanglichen Höllenritt mitnahmen, wobei die Songs von der gesamten Crew und dem Sänger Jojo Weber ebenso genial interpretiert wurden wie das kongenial gespielte und gesungene „Epitaph“ von King Crimson, das mit seinem sanften Charakter eine weitere Facette der reichhaltigen musikalischen Vergangenheit offenbarte.

Und weil eine Vergangenheit nicht nur aus Tönen und Musik besteht, wurden sämtliche Darbietungen mit Film- und Bildmaterial aus der Zeit und der Biografie der Künstler unterlegt, wobei die auf eine Leinwand projizierten Szenen zum einen die Musik begleiteten, zum anderen aber dieser in weiten Teilen Eindringlichkeit und Tiefe vermittelten; etwa, als Joi Dreisbach unter der sanften Begleitung des Gitarristen Dominik Weitershagen von Leonard Cohens heimlicher Liebe „Susan“ sang und die Ballade mit stimmungsvollen Fotos von dieser tatsächlich existierenden Frau unterlegt wurde. Die Tragik der Musik und der Bilder wurde hier noch dadurch verstärkt, dass nach Aussage des Moderators Bernd Gudernatsch Cohens Angebetete erst nach seinem Tod von dessen Gefühlen erfahren hat.

Die gefühlvolle Mischung aus Musik, Show und Information gefiel auch dem Publikum: „Das alles weckt starke Erinnerungen, auch an eine wilde und politisch engagierte Jugend“, sagte etwa Brigitte Stotz aus Eichelhardt bereits während der Pause, und auch Monika Kölzer aus Katzwinkel freute sich: „Die spielen endlich mal Lieder, die unsere Generation noch kennt und die man mitsingen kann, da werden Erinnerungen wach.“

Kein Wunder, dass das Publikum, das bei vielen Songs begeistert mitgeklatscht, mitgesungen und getanzt hatte, auch nach beinahe drei Stunden musikalischen Feuerwerks noch immer nicht genug hatte. Ein ums andere Mal forderte es lautstark „Zugabe“, die in Form des gemeinsam gesungenen „Freedom“ noch einmal den Geist einer musikalischen Ära heraufbeschwor, aus der viele Künstler zwar nicht mehr unter uns sind, dafür aber ihr lebendiges Erbe, eben ihr „Heritage“.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Hoffmann