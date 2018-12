Am Freitag und Samstag werden Kirchener Grundschüler zu Zirkusartisten. Jongleure, Akrobaten, Trapezkünstler, Fakire, Tierdompteure, Akrobaten, Trampolinkünstler und Bauchtänzerinnen zeigen zusammen mit den Profiartisten vom Zirkus Rondel, was sie in dieser Woche alles gelernt haben. Es ist ein Kraftakt für die gesamte Schulgemeinschaft“, verdeutlicht Schulleiter Lars Lamowski im Gespräch mit der RZ. So halfen viele Eltern und Lehrer mit, das Vier-Mast-Zelt im strömenden Regen am Sonntag aufzubauen. Auch ein Traktor wurde kurzfristig für den Aufbau organisiert, als die Zugmaschine der Zirkusfamilie es nicht schaffte, die Masten im matschigen Boden aufzurichten. Das 500 Besucher fassende Zelt steht nun hinter der Turnhalle auf dem Molzberg.

Der Zirkus Rondel („Circus for Kids“) bringt für die Kirchener Zirkuswoche und die drei Abschlussvorstellungen am Freitag und Samstag übrigens alles selbst mit – von den Tieren bis zu den ...

