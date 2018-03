Mehrheit fehlt: Kein Radarwagen für Betzdorf und Gebhardshain

In der Karl-Stangier-Straße in Betzdorf rufen Anwohner immer wieder nach mehr Geschwindigkeitsmessungen, ebenso ist das vom Eisenweg auf dem Struthof in Betzdorf zu hören. Eltern klagen auch, wenn vor Schulen und Kindergärten gerast wird.

Seit vielen Jahren hat die Verbandsgemeinde Kirchen ihren eigenen Radarwagen (im Bild). Finanziell, so heißt es aus dem Rathaus, sei das kein Zuschussgeschäft. In der neuen Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hingegen wird es keinen Radarwagen geben. Hier befürchtet man hohe zusätzliche Ausgaben. Archiv

Foto: Markus Döring

„Hier muss endlich einmal die Geschwindigkeit gemessen werden“, ist dann ebenso die Forderung. Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato hört das immer wieder – und wollte handeln. Von der Einwohnerzahl her ist die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain nun groß genug, dass man selbst mit einem eigenen Radarwagen, so wie in der Verbandsgemeinde Kirchen, die Geschwindigkeit messen könnte. Doch daraus wird nichts. Bereits im Vorfeld der Beratungen zum Etat der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zeichnete sich ab, dass es da keine Mehrheit für einen eigenen Radarwagen gibt. So wurde der Vorschlag nicht mehr weiter verfolgt. Nun hörten wir einmal nach, wie die Fraktionen im Verbandsgemeinderat in Sachen Radarwagen argumentieren.

1 Bernd Mockenhaupt (CDU-Fraktionssprecher): „Zu teuer“, ist erst einmal seine knappe Antwort. Bei allen Dingen müsse man vorher schauen, was passiert da und was bringt es. Man müsse auch die Frage stellen, ob es einen positiven Effekt auf die Geschwindigkeit hat. Was auf keinen Fall Ziel sein dürfe, dass man mit einem Radarwagen den Etat sanieren will. So habe man einfach mal auf die Zahlen geschaut. Anschaffung des Fahrzeugs und der Messeinrichtung sind schon einmal hohe Kosten. Dann kommt das Personal fürs Auto dazu, und auch in der Verwaltung werden Mitarbeiter gebraucht, die die Knöllchen schreiben und darauf achten, dass das Geld auch bezahlt wird. Unterm Strich wären das bereits fürs Personal jährlich Kosten von rund 150 000 Euro. „Das ist schon ein Hammer.“ Ebenso sei die Geschwindigkeitsmessung keine Pflichtaufgabe der Verbandsgemeinde, merkt Mockenhaupt an. Dennoch appelliert der CDU-Fraktionssprechers an die Bürger, langsamer zu fahren.

2 Benjamin Geldsetzer (SPD-Fraktionssprecher): Die SPD-Fraktion ist bei dem Thema gespalten. Da hätte es aber letztendlich eine Mehrheit für einen Blitzer gegeben. Natürlich sei so eine Sache auch mit Kosten verbunden. Aber Straßen sind keine rechtsfreien Zonen, besonders nicht vor Schulen und Kitas. Nur mit einem Blitzer sei da die Geschwindigkeit etwas in den Griff zu bekommen. Aber im Rat ist für ein Radarfahrzeug keine Mehrheit zu bekommen.

3 Josef Mockenhaupt (FWG-Fraktionssprecher): In der Fraktion wurde noch nicht darüber gesprochen. Aber allgemein sagt der Fraktionssprecher, dass so ein Radarwagen „viel Geld kostet“. Das sei Geld, das über die Umlage von den Ortsgemeinden komme, die „nicht mit Reichtum gesegnet sind“. Ebenso sei das eine freiwillige Aufgabe. Hier müsse man auch sehen, dass die neue Verbandsgemeinde noch recht jung sei und immer wieder auch Aufgaben kommen, die man bisher nicht im Blick hatte.

4 Katrin Donath (Fraktionssprecherin Bündnisgrüne): Diskussionen um Geschwindigkeitsmessungen „sind löblich“. Aber es dürfe nicht sein, dass ein Radarwagen der Sanierung kommunaler Finanzen diene, macht sie allgemein deutlich. Aber mit dem konkreten Blick auf die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sagt sie auch, dass für den Wagen und die Verwaltung im Hintergrund zusätzlich Personal eingestellt werden müsste. „Das rechtfertigt nicht die Kosten.“ Es habe auch niemand sagen können, ob man mit so einem Fahrzeug eine schwarze Zahl schreiben könne.

5 Sandra Weeser (FDP): Auch sie wirft hier den Blick aufs Geld. „Der Einsatz des Radarwagens rechtfertigt nicht die Mittel.“

6 Dr. Dominik Düber (Die Linke): Grundsätzlich halte ich kommunale Geschwindigkeitskontrollen für sehr sinnvoll, da überhöhte Geschwindigkeit im Siedlungsbereich besonders gefährlich ist und die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer im öffentlichen Raum weiter verschlechtert, der ohnehin schon durch eine einseitige Orientierung an den Bedürfnissen des Pkw-Verkehrs in unserer Region äußerst problematisch ist. Für eine Anschaffung wäre natürlich zudem sicherzustellen, dass eine hohe Auslastungsquote sowie idealerweise eine Amortisierung der Investition sichergestellt ist.

7 Bernd Brato: Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde verdeutlicht noch einmal, dass man bei einem Radarwagen erst einmal mit Kosten von 300.000 bis 400.000 Euro rechnen müsse. Da sind das Fahrzeuge samt teurer Technik und das zusätzliche Personal, das benötigt wird. Man habe auch einmal Einnahmen gegengerechnet. Das sei allerdings schwierig. Aber gehe man davon aus, dass das Fahrzeug regelmäßig im Einsatz sei, dann sei ein Blitzerstandort aber nach einer Stunde praktisch verbrannt. Der ist dann allen bekannt. Also müsste gewechselt werden. Und so wurde auf dem Hintergrund gerechnet. Einsatz an x-Standortren mit Einnahmen in Höhe von y. Da sei schließlich eine erhebliche Summe geblieben, die von der Verbandsgemeinde übernommen werden müsse.

8 Peter Schwan (Polizei Betzdorf): Aus polizeilicher Sicht sind in ihrem Bereich Unfälle wegen hoher Geschwindigkeit nicht die Unfallursache Nummer 1, berichtet Schwan. Abbiegeunfälle und Nichtbeachtung der Vorfahrt seien die häufigeren Unfallursachen. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei stelle man natürlich fest, dass Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind. Das bleibe aber meist im Bereich von Ordnungswidrigkeiten. Seltener sein da richtige Ausreißer mit dabei. Neben einem Radarwagen, so Schwan, hätten Verbandsgemeinden auch die Möglichkeit einen stationären Blitzer zu beantragen. In der Karl-Stangier-Straße in Betzdorf zum Beispiel könnten die Voraussetzungen dafür erfüllt sein.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser