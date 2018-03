Landärzte im Kreis Altenkirchen werden rar: Wenn die Kassenzulassung zu einem Problem wird

Es gibt keine Landärzte mehr, ist immer wieder zu hören. Von drohendem Ärztemangel ist die Rede. Doch in Elkenroth gibt es ein Gegenbeispiel.

Monika Hammer und Sebastian Panzer haben klare Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft. Doch ganz so einfach ist der Weg zu einer Gemeinschaftspraxis nicht.

Foto: Andreas Neuser

Dort gibt es in der Praxis von Monika Hammer einen zweiten Arzt, der gerne eine Kassenzulassung für eine volle Stelle hätte. Sebastian Panzer (46), viele Jahre als Oberarzt im Krankenhaus in Hachenburg aktiv, hat in der Tätigkeit als Hausarzt seine Berufung gefunden, wie er sagt. „Das ist genau das Richtige für mich“, ist seine Erkenntnis. „Ich fühle mich dazu nun auch in der Lage.“ Kurz nach dem Studium und dem Arzt im Praktikum, zum größten Teil in England absolviert, hätte er diesen Schritt noch nicht gewagt. Da hat er erst einmal viele Erfahrungen im Krankenhaus gesammelt.

Nun ergab sich eins zum anderen. Er wohnt in Elkenroth, seine Ehefrau ist in der Arztpraxis von Monika Hammer als Medizinische Fachangestellte mit Zusatzausbildung nichtärztliche Praxisassistentin (Näpa) beschäftigt. So erfuhr er, dass sich diese Praxis angesichts des Zulaufs an Patienten vergrößern wollte. Für Panzer die ideale Sache. Schließlich wohnt er in Elkenroth.

Da aber der Bereich Betzdorf-Kirchen-Wissen bei der Kassenärztlichen Vereinigung zurzeit noch als überversorgt gilt, konnte Hammer nur einen halben Kassensitz aus dem Bereich Wissen erwerben. Folge: Panzer ist noch Angestellter von Hammer. Ziel ist es aber, dass man eine volle Kassenzulassung bekommt und aus der Anstellung dann eine Gemeinschaftspraxis von zwei Ärzten wird. „Das ist für den Bereich Elkenroth dann eine zukunftsfeste Lösung“, sind sich Hammer und Panzer einig. So schaut man natürlich ständig danach, dass man noch einen halben Arztsitz dazu bekommt. Aber noch gilt die Region als überversorgt. Für Außenstehende angesichts der Diskussionen um den drohenden Ärztemangel wenig verständlich.

„Gleich nebenan in Neunkhausen könnte ich sofort eine Arztpraxis eröffnen“, erzählt Panzer. Denn der Westerwaldkreis gilt bei der Kassenärztlichen Vereinigung als unterversorgt und ist somit in Sachen Kassensitz für einen Arzt ein offenes Gebiet.

Aber Panzer sieht seine Zukunft in Elkenroth und als Hausarzt. Hammer und Panzer sehen auch, dass es in wenigen Jahren auch im Bereich Betzdorf-Kirchen-Wissen einen Ärztemangel geben wird. Die Altersstruktur der Ärzte ist schließlich bekannt. So haben sie wenig Verständnis dafür, dass sie noch auf den halben Kassensitz warten müssen. „Wir hängen da in der Luft“, so Hammer. Gäbe es den kompletten Kassensitz bereits jetzt, könnte perspektivisch anders geplant werden. Wie gesagt, eine Gemeinschaftspraxis macht aus Sicht von Hammer und Panzer Sinn. Und die Praxis so aufzustellen, das sollte nun erfolgen, auch wenn Hammer noch viele Jahre bis zum Ruhestand vor sich hat. „Aber so etwas muss langfristig geplant werden“, betont die Hausärztin. Kurz vor dem Ruhestand so etwas erst anzugehen, das sei falsch. Und auch für Panzer wäre es gut, wenn er eine langfristige Perspektive mit einem vollen Kassensitz hätte. Wobei zu berücksichtigen ist, dass sich der halbe Kassensitz auf die Behandlung von Kassenpatienten bezieht. Privatpatienten kann Panzer unbegrenzt behandeln.

In einer Gemeinschaftspraxis sehen Hammer und Panzer auch die Zukunft zur Versorgung der Patienten. Größere Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etlichen angestellten Hausärzten sehen sie eher skeptisch. Denn da werde ein Patient dann zu oft von unterschiedlichen Ärzten behandelt. „Doch der Patient gehört zu seinem Hausarzt“, finden Hammer und Panzer übereinstimmend. Denn es sei wichtig, den Menschen auch in seinem sozialen Umfeld zu kennen. Das sei in großen Einheiten aber nicht mehr möglich.

Was nun gegen den drohenden Ärztemangel tun? In Elkenroth würden sie ja gerne jetzt schon richtig loslegen, aber es geht noch nicht. Es gibt ja noch zu viele Ärzte in dem Bereich Betzdorf-Kirchen-Wissen.

Bei mehr Medizinstudienplätzen, so Panzer, würde sicher auch das Angebot für Landärzte größer. Aber es gibt aus Sicht von Panzer heute noch ein anderes Problem: Nach dem Studienabschluss verschwinden immer mehr Mediziner im Pharmabereich, der Forschung an Unis oder in Verwaltungen (Gesundheitsämter). So kommen weniger im Krankenhaus oder in der Arztpraxis auf dem Land an.

Leute, die für den Beruf Mediziner brennen, denen sollte auch eine Chance zum Studium gegeben werden, findet Panzer. Nur bei der Auswahl aufs Zeugnis zu schauen, sei da der falsche Weg.

Mediziner nach dem Studium verpflichten, dass sie einige Jahre auf dem Land als Arzt arbeiten, das wird mit Skepsis gesehen. Viel wichtiger sei, dass die angehenden Mediziner selbst das Gefühl haben, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, da so ein Studium doch recht teuer ist. Aber angehende Ärzte per Zwang für einige Jahre auf eine Stelle zu setzen, das könnte zu Frust führen. „Die Leute müssen wieder fasziniert sein von dem Beruf“, so Panzer. Da könnten von der Politik Dinge bei der Jobsicherheit, den Arbeitsbedingungen und auch im Bereich Verwaltung getan werden.

Aber jetzt wird in Elkenroth erst einmal sehnlichst auf die weitere halbe Kassenzulassung gewartet.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser