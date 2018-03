Justin Gerritz will ein ganz Großer werden: Elfjähriger aus Isert jagt mit Kart durch die Kurven

Während andere Jungs in seinem Alter in der D-Jugend kicken oder im Musikverein ein Instrument erlernen, gibt sich Justin Gerritz gerne dem Rausch der Geschwindigkeit hin. Der elfjährige, noch etwas schüchterne Junge aus Isert gehört inzwischen zu den bekannten Namen im deutschen Kartsport.

Justin Gerritz mit seinem neuen Renn-Kart. Zusammen mit seinem Großvater Detlef Gerritz bildet der Elfjährige aus Isert ein klasse Team.

Foto: privat

Sogar international hat Justin Gerritz schon auf sich aufmerksam gemacht. Im vergangenen Oktober startete er bei der Weltmeisterschaft im norditalienischen Lonato del Garda und belegte in der Bambini-Klasse unter 162 Startern einen sehr guten 76. Platz. „Das war eine tolle Premiere“, lobt Opa Detlef Gerritz, der das Talent seines Enkels früh erkannt und gefördert hat. Seither steht er ihm nicht nur als Schrauber zur Seite, sondern auch als Manager und Ratgeber.

Womöglich hat Justin das Kart-Gen von seinem Opa geerbt. Der frühere Berufskraftfahrer hat nämlich nicht nur jahrelang Bagger und Lkw gefahren, sondern bis vor vier Jahren selbst auf dem Kart gesessen. Inzwischen gibt er seine ganze Erfahrung und seine Euphorie für diesen rasanten Motorsport an seinen Enkel weiter (ob der jüngere Enkel ebenfalls anbeißt, bleibt abzuwarten). 2013 statteten beide dem Westerwaldring in Eichelhardt einen Besuch ab – und schon am ersten Tag zündete der Funke der Leidenschaft. Auf einem Leih-Kart drehte der damals siebenjährige Knirps seine ersten Runden und trotz des gedrosselten Tempos war die Begeisterung geweckt. „Noch am selben Tag sind wir los und haben das erste Rennkart für Justin gekauft“, blickt Detlef Gerritz zurück.

Seither ist der Schüler, der die sechste Klasse der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hamm besucht, auf vielen Kartbahnen in Deutschland und sogar in Tschechien und Italien unterwegs gewesen. Nicht ohne Erfolg. Dahinter stecken drei unabdingbare Voraussetzungen: Training, Training und noch mal Training. Justin ist zwar Mitglied im RSC Westerwaldring, einem Verein, der sich durch seine gute Jugendarbeit auszeichnet, doch die Rundstrecke in Eichelhardt ist für das Iserter Motorsporttalent inzwischen zu klein. „Die schnellen Rennkarts können eben nicht überall fahren, da braucht es schon entsprechende Rundkurse“, erklärt Detlef Gerritz. Auf diese Weise hat der Elfjährige inzwischen nach Kerpen gefunden, zum dortigen KSM Schumacher-Racing Team. So oft es geht, absolviert der Nachwuchsfahrer dort seine Trainingsrunden, und bei vielen Rennveranstaltungen profitiert er vom professionellen Service des international renommierten Rennstalls.

Für einen Laien sind das Reglement und die Vielzahl der Rennserien beinahe ein Buch mit sieben Siegeln. Auf der einen Seite kommt es zum Beispiel auf die Motortechnik an – Justin Gerritz etwa fährt aktuell bei den ROK-Minis –, andererseits sind unterschiedliche, regionale Rennserien an große Verkehrsklubs angelehnt. Die Iserter haben sich im vergangenen Jahr bei den ACV Kart Nationals (Automobil-Club Verkehr) angemeldet, „Bei dieser Entscheidung spielte die Sicherheit eine große Rolle“, sagt Detlef Gerritz, „das ACV-Reglement misst der Gesundheit der jungen Fahrer oberste Priorität zu.“

Das heißt aber nicht, dass Justin Gerritz bislang völlig ohne Blessuren davon gekommen ist. Im Gegenteil. Bei dem einen oder anderen Crash hat er sich schon blaue Flecken und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Aber der Schüler nimmst gelassen: „Das gehört dazu.“

Vielleicht hat er Recht, denn immerhin flitzen die Jungs und Mädels in ihren extrem niedrigen Rennkarts schon in seiner Altersklasse mit durchschnittlich 70 km/h über die Rundkurse. „In Kerpen, in der sogenannten Mutkurve, können es schon mal bis zu 90 km/h sein“, ergänzt Detlef Gerritz.

Die ACV-Meisterschaft stützt sich auf fünf Rennen von April bis Oktober, zum Beispiel im bayerischen Wackersdorf oder in Liedolsheim bei Karlsruhe. Hinzu kommen andere (Club)Rennen, sodass viele Wochenenden dem Freizeitvergnügen geopfert werden müssen. Bei Justin spielt zum Glück die Schule mit, gewährt ihm hin und wieder freitags frei, damit er sich vernünftig auf die sonntäglichen Rennen vorbereiten kann. Bedeutet: Anfahrt donnerstags nach der Schule, freitags Training, samstags Training und Qualifying, sonntags zwei Rennen, danach wieder rasch nach Hause. Und irgendwie wundert es nicht, dass der Sechstklässler Sport als sein Lieblingsfach in der Schule angibt.

Worin besteht die Faszination Kartsport? „Es ist die Geschwindigkeit“, antwortet Justin Gerritz ebenso flott wie knapp – ein verbreiteter Virus, schließlich haben weltmeisterliche Formel 1-Rennfahrer wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel ebenfalls im Kart angefangen. Beschleunigung, Kurvendynamik, Ideallinie, für all das scheint der erfolgreiche Nachwuchsfahrer einen siebten Sinn zu haben – und für alles andere hat er Opa Detlef.

So viel Begeisterung, Talent und Können bleibt auch den Spähern professioneller Rennställe nicht verborgen. Die klopfen schon bei Nachwuchsfahrern im Grundschulalter an, und auch bei Justin Gerritz meldete sich bereits ein Team aus den Niederlanden. Doch der Iserter und sein Großvater haben abgesagt. Zwar wäre Justin nicht abgeneigt, später als Profi im Motorsport zu starten, doch im Monet konzentriert er sich ganz auf die Schule und auf seine aktuellen Rennen. Bei den ROK-Mini-Rennen der vergangenen Saison holte er nicht umsonst je zwei dritte und zweite Plätze sowie einen Sieg. Und in diesem Jahr? 2018 darf Justin noch bei den Bambini starten, das heißt, in der bevorstehenden Saison hat er weiterhin den 10 PS starken Benzinmotor im Nacken. Im Jahr darauf sind es dann mindestens 18 PS in der Klasse der Youngster oder bis zu 22 PS bei den Junioren.

Wer das Team Gerritz finanziell unterstützen möchte, kann sich gerne melden. Sponsoren sind willkommen. Kontakt: 0160/928.874 72.

Von unserem Redakteur Elmar Hering