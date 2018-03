Jahresempfang der Westerwälder Bauern: Landwirte wollen sich und Produkte besser vermarkten

Kaufen Sie ihre Kartoffeln immer aus Bodenhaltung? Und wie ist es mit vegetarischer Milch? Dürfen Tomaten aus Anbindehaltung kommen? „Manchmal muss man die Dinge nur anders nennen, um sie anders zu sehen“, findet Willi Kremer-Schillings. Der Landwirt aus dem Rheinland, besser bekannt als „Bauer Willi“, war als Hauptredner zu Gast beim Jahresempfang der Landwirtschaft im Westerwald, ausgerichtet von den Kreisbauernverbänden Altenkirchen, Neuwied und Westerwald in Oberhonnefeld. Sein Thema: „Das Dilemma der Essensmacher – Mehr Mut zur kreativen Kommunikation.“

Kartoffeln aus Bodenhaltung: Manchmal muss man die Dinge nur anders nennen, um sie auch anders zu sehen, findet "Bauer Willi", Gastredner beim Empfang der Westerwälder Landwirtschaft.

Foto: dpa​

„Bauern sind Wortökonomen“, findet Bauer Willi, selbst nicht nur promovierter Agrarwissenschaftler, sondern auch Betreiber eines Ackerbaubetriebs in der Nähe von Köln. „Bauern reden nicht mehr als unbedingt nötig.“

Den Berufsstand und die Produkte besser vermarkten – diese Forderung von „Bauer Willi“ unterschreibt auch Georg Groß, Vorsitzender des Kreisverbandes in Altenkirchen. „Da müssen wir schon etwas umdenken, die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Gesellschaft verbessern“, sagt der Dauersberger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Denn das Leben als Landwirt ist nur zu oft ein Spagat zwischen Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz. Das erlebt Kremer-Schillings nur zu oft selbst, auch daheim in seinem Dorf. „In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen aus der Stadt zugezogen, weil es ja auf dem Land so schön ist. Nur die nervigen Bauern, die stören mit ihrem Krach, Gestank und Dreck.“ Als mal wieder ein empörter Anwohner bei der abendlichen Weizenernte wegen unzumutbarer Ruhestörung die Polizei rief, platzte Bauer Willi der Kragen: Er schrieb einen offenen Brief unter dem Titel „Lieber Nachbar“, eine gepfefferte Ansage an die „Lieben Verbraucher“ folgte. Seitdem ist er als „Bauer aus Leidenschaft und Wutbürger aus Vernunft“ bekannt, betreibt eine eigene Webseite ( www.bauerwilli.com) mit stetig wachsenden Zugriffszahlen, hat ein Buch geschrieben, saß in namhaften Talkshows und entwickelte sich zum Sprachrohr seiner Landwirtskollegen.

Gerade mit denen geht Bauer Willi aber nicht zimperlich um: Nicht nur der Verbraucher ist knauserig, uninformiert und vorwurfsvoll, auch die Landwirte sind in seinen Augen unglaubwürdig geworden. „Ihr müsst mehr den Mund aufmachen und euch auch mal Diskussionen stellen“, so lautete sein Rat an seine Kollegen. „Nicht unterwürfig sein, aber auch mal selbstkritisch, das Gespräch suchen und nachfragen.“

„Wir sind bereit für einen wissenschaftlich fundierten Dialog“, unterstrich auch Ulrich Schreiber als Vorsitzender des gastgebenden Kreisbauernverbandes Neuwied. Naturschutz und Landwirtschaft sind für ihn kein Gegensatz: „Wir produzieren die bestkontrollierten Lebensmittel weltweit, sind stolz auf unsere Arbeit und verbessern uns stetig, aber das alles muss auch wieder zählen. Geschrei hilft keinem in der Sache weiter.“

Eine Einstellung, die auch für sein Altenkirchener Pendant Georg Groß zielführend sein kann. „Landwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, strich er in seinem Schlusswort noch einmal deutlich heraus. Ein Umdenken von Bauern und Verbrauchern – das war das Saatkorn des Jahresempfangs.

Von Angela Göbler und Markus Kratzer