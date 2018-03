Indianer kommen von Düsseldorf nach Harbach

Im Raum Düsseldorf und Köln ist Heinrich Oehm als „Häuptling der Yellowstone-Indianer“ bekannt. Dort ist er tatsächlich Chef eines Vereins mit dem Namen Yellowstone, bei dem es unter anderem darum geht, als „Wald-, Wild- und Naturpädagogikschule“ Kindern und Jugendlichen Leben und Naturverständnis der nordamerikanischen Indianer zu vermitteln. Auf einem alten Flugplatzgelände hatte der „Stamm“ sein Fort, und im Sommer standen da auch Tipis. Laut Oehm waren es „sicher um die 20.000 Kinder, die wir im Lauf der Jahre bei uns betreut haben“.

Doch dann gerieten die Düsseldorfer „Rothäute“ in Streit mit einem Nachbarn – oder besser: der Nachbarn mit ihnen? „Das wurde mir schließlich alles zu bunt“, winkt Heinrich Oehm ab. „Wir hatten nur Scherereien. Hier in Harbach ist das anders: Die Leute sind alle absolut nett. Ich habe mit allen gesprochen und habe das Gefühl, hier freut man sich, dass es endlich wieder eine Gaststätte geben wird.“ Der 52-Jährige, der es in Düsseldorf letztlich mit einem Rechtsstreit zu tun bekam, hat daher seine Zelte in der Landesstadt von NRW abgebrochen und kommt mitsamt seinem Verein nach Harbach.

Oehm ist offensichtlich ein Mann der Tat: Schon prangt in Westernlettern der Schriftzug „Yellowstone“ über dem Eingang des früheren Gasthofs Löcherbach neben dem neuen Harbacher Feuerwehrhaus. Oehm hat das Gebäude samt Grundstück gekauft. Vergangenen Sonntag war bereits die Schlüsselübergabe. Hinterm Haus hat der gelernte Koch bereits mit der Umgestaltung begonnen: Da soll bald ein stilechtes Blockhaus hinkommen, dazu eine Feuerstelle und im Sommer die typischen Stangenzelte der Prärieindianer. Eine sumpfige Wiese hinterm Haus hat Oehm bereits mit 20 Lkw-Ladungen Abraum und Erde zuschütten lassen.

Wie in Düsseldorf will Oehm auch bei uns Kurse für Kinder und Jugendliche abhalten, bei denen Kitas und Schulen willkommen sind. Vor allem soll das „Yellowstone“ eine Gaststätte mit Westernflair werden, eine Art Saloon, in dem es neben Bierchen und Feuerwasser auch rustikale Hausmannskost gibt: Hamburger, Wildschweinsteaks, Wildschweinwurst und Spareribs: „Dabei lege ich Wert darauf, dass das Fleisch von den hiesigen Jägern und Landwirten kommt“, sagt der frischgebackene Harbacher Westernwirt. „Tiefkühlkost und so was wird es bei mir so gut wie gar nicht geben.“ Auch beim Bier setzt Oehm auf das Besondere: Da will er unter anderem verschiedene Hopfenspezialitäten anbieten.

Und genau wie in Düsseldorf sollen Tische, Theke und Räume mit Utensilien aus „Rio Bravo“ oder „Der mit dem Wolf tanzt“ ausgestattet sein: von der Federhaube bis zum Tomahawk, vom Cowboyhut bis zum Lasso. Dass er noch jede Menge Arbeit und Geld in Toiletten, Heizung und Küche stecken muss, ist ihm bewusst. Der Biergarten vorm Haus soll schon dieses Frühjahr wieder auferstehen. Neben dem Gaststättenbetrieb ist Livemusik geplant, Partys an Terminen wie Silvester, Vatertag, Tanz in den Mai oder Halloween. Doch auch Stammtische aus der Region sind willkommen. Dazu denkt Oehm an einen Treffpunkt für Jäger, die hier Erbsensuppe und Bierchen bekommen.

Das kommt nicht von ungefähr: Er ist selbst Jäger, hat seit Langem ein Revier im Wildenburger Land. Per Zufall stieß er bei einem seiner Jagdausflüge auf den leer stehenden Traditionsgasthof in Harbach. „Als ich die Leute hier fragte, wo man denn mal ein Bierchen trinken kann, erntete ich nur Achselzucken. Dann entdeckte ich den leer stehenden Gasthof und dachte: Das ist genau der richtige Ort für eine neue Gaststätte und für unseren Verein.“ Besonders wichtig ist ihm die umliegende Natur des Wildenburger Landes: „Das ist herrlich hier, und der Verein kann die indianische Philosophie direkt vor der Haustür mitten in der Natur ideal vermitteln.“

Passend dazu bringt der Yellowstone-Chief gleich ein halbes Dutzend Greifvögel mit nach Harbach: Der Mann ist nämlich auch Falkner. Sieben Steinadler, einen Uhu und mehrere Falken will er hinter seinem „Fort“ beherbergen.

Und wenn das Wetter im Herbst oder Winter die jungen Rothäute mal nicht ins Freie zu Überlebenskursen (mit Feuermachen ohne Streichholz oder Feuerzeug) lockt – soll es im warmen Saloon auch Kurse in indianischem Kochen oder Basteln oder mit indianischen Trommelrhythmen geben. Klar gehören dann Fellroben und Federschmuck auch dazu. Auch sonst scheinen dem Düsseldorfer „Häuptling“ die Ideen nicht auszugehen; so denkt er auch an einen kleinen Bauernmarkt hinterm Haus.

Harbachs Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit ist durchaus angetan von der Tatkraft des Indianerfans: „Er hält mich im positiven Sinn ziemlich auf Trab“, sagt Buttgereit im RZ-Gespräch, „und hat einen straffen Zeitplan, um den Gasthof wieder ans Laufen zu kriegen. Das ist sehr beeindruckend. Wir waren auch schon mit der Bauaufsicht in dem Gebäude wegen des Brandschutzes. Das dürfte alles ziemlich unkompliziert laufen, und kleinere Probleme lösen wir gemeinsam. Wir freuen uns als Ortsgemeinde, dass da wieder Leben einkehrt – das hätte ich bis vor Kurzem nicht für möglich gehalten.“

Was in Düsseldorf an Nachbarschaftsstreitereien inklusive Gerichtsverhandlung gewesen ist, liege hinterm Pflug, sagt Buttgereit: „Bei uns kann er gern einen Neustart wagen. Ich glaube, der Mann weiß, was er will. Er hat in drei Wochen mehr Ordnung auf dem Gelände geschaffen als der Vorbesitzer in zehn Jahren. Er weiß auch, dass man Geld da reinhängen muss und Zeit und viel Arbeit.“

Doch das scheint den „Yellowstone-Indianer“ nicht zu stören: Schon hat er die Fassade des Gasthofs abgeschrubbt und die alten Blumenkübel vor der Tür entfernt. Mitte März will Heinrich Oehm sein neues „Yellowstone“ eröffnen.

Von unserem Redakteur Peter Seel