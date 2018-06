Der Tod von Hans-Artur Bauckhage, der am Wochenende überraschend im Alter von 75 Jahren verstorben ist, hat besonders in seiner Heimatgemeinde Daaden, und dort insbesondere im Stadtteil Biersdorf, wo er wohnte und seinerzeit als Bäckermeister tätig war, Traurigkeit und Betroffenheit hervorgerufen. Bauckhage war bis zuletzt Mitglied im Daadener Stadtrat. In den Verbandsgemeinderat war er 2014 trotz eines hinteren Listenplatzes wieder gewählt worden, hatte das Mandat danach aber nicht angetreten. Erst im vergangenen Jahr war der Ex-Landesminister zum ersten Ehrenbürger der jungen Stadt ernannt worden.

Bauckhage war immer mit Feuereifer bei der Sache, wenn es darum ging, seine Meinung zu vertreten. Im Kreistag und im Landtag, so heißt es bezeichnenderweise über ihn, fing er schon ...

Lesezeit für diesen Artikel (822 Wörter): 3 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Kreis Altenkirchen Bauckhages Weggefährten zeigen sich erschüttert von seinem Tod

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.