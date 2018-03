Genügend Personal spielt eine wichtige Rolle

Aus unserem Archiv

Gebhardshain

Der Mehrzweckraum am Seniorenzentrum Vinzenzhaus in Gebhardshain ist eingeweiht. Für den Bau sorgte der Förderverein. Vorsitzender Günter Schneider war bei der Einweihung aber auch verärgert. Denn bereits an dem Tag hatte er eine klare Aussage von der ctt und den Marienhaus Senioreneinrichtungen erwartet, wann es den Anbau (20 Betten) ans Vinzenzhaus gibt. Doch dies blieb aus. Es gebe konkrete Pläne, einiges müsse aber noch geklärt werden, hieß es bei der Einweihung. Jeder könne aber zum Beispiel ein 35 Seiten starkes Papier zu den Planungen einsehen, wurde verdeutlicht. Es ist aber Bewegung in der Sache. Wir hörten nach bei Marc Gabelmann. Er ist Geschäftsführer der Marienhaus Senioreneinrichtungen.