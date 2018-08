Morgen, am Donnerstag, 23. August, trifft sich um 18 Uhr der Verbandsgemeinderat Kirchen – und hat eine dicke Tagesordnung vor der Brust. Zwei der spannenderen Themen dabei dürften Punkt neun und zehn sein: Die Vergabe eines Planungsauftrags in Höhe von etwa 36.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrhauses im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte. Der Bau des Gebäudes selber dürfte später etwa eine Million kosten. Auch soll das Gremium über die Sanierung und „normgerechte Erweiterung“ des Feuerwehrhauses in Brachbach beraten und auch dafür die Planungsleistungen auf den Weg bringen – für rund 20.000 Euro.

Die SPD-Fraktionssprecherin im Rat, Angelika Buske, erklärte auf RZ-Anfrage, dass in beiden Punkten noch erheblicher Beratungsbedarf besteht: „Das Thema Niederschelderhütte ist weder im Haupt- und Finanzausschuss noch im Bauausschuss vorberaten ...

