Den Erlös von 1750 Euro aus der vierten Fensdorfer Rocknacht überreichte der CDU-Gemeindeverband Gebhardshain nun an sieben Kindergärten im Gebhardshainer Land. Die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Jessica Weller (vorne links) überreichte den symbolischen Scheck zusammen mit den Organisatoren Bettina Lück (vorne rechts) und Klaus Wildner an die Erzieherinnen der Einrichtungen.

Je 250 Euro gehen an die Kindergärten Gebhardshain, Elkenroth, Steinebach, Steineroth, Kausen, Rosenheim und Nauroth. In Elkenroth wird das Geld beispielsweise für Spielgeräte im Außenbereich eingesetzt, so Kita-Leiterin Janette Schnell. ...