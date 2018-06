Über Facebook und Messenger halten Uwe (48) und Sonja (45) Hassel aus Freusburg Kontakt zu ihren Freunden in Schweden. Natürlich ist auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein Thema. „Wir wurden gefragt, was mit der deutschen Mannschaft los ist“, erzählt Uwe Hassel. Heute Abend treffen Deutschland und Schweden im zweiten Gruppenspiel aufeinander. Und wer in diesen Tagen die Familie Hassel in Freusburg besucht, der entdeckt gleich zwei Länderfahnen, die am Rand der Terrasse friedlich nebeneinander hängen: die deutsche und die schwedische.

Die Hassels halten natürlich zur deutschen Nationalmannschaft, aber sie hegen auch Sympathie für Schweden. Denn das Land von Michel aus Lönneberger und Pippi Langstrumpf war für eine kurze Zeit die ...

Lesezeit für diesen Artikel (478 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.