Bei der Sitzung des Ortsgemeinderates Scheuerfeld am Donnerstagabend wurden Beschlüsse zur Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Verkehrslage Parkstraße (Einmündung Gartenstraße bis Einmündung Brucher Straße) festgelegt. Die Ortsgemeinde Scheuerfeld wird im Zusammenhang mit den Erneuerungsarbeiten an Kanal- und Wasserleitungen der Verbandsgemeindewerke Betzdorf den Ausbau der Verkehrsanlage Parkstraße durchführen. Unter anderem wird das bestehende Kanalmischsystem in ein Trennsystem zur Ableitung als Regen- und Schmutzwasser umgebaut. „Bei den Erneuerungsarbeiten an den Kanal- und Wasserleitungen stellte sich beim Öffnen der Straße heraus, dass die Regenläufe defekt waren. Der Aufbau der Straße bestand größtenteils aus Lehm.“, erklärte Ortsbürgermeister Harald Dohm. Die seitlichen Straßenflächen der Parkstraße sollen erneuert werden, während die Verbandsgemeindewerke Betzdorf die Straßenaufbrüche nach den Erneuerungsarbeiten wieder auf eigene Kosten herstellen. Außerdem sollen die vorhandenen Regeneinläufe mit Anschlussleitungen und die Bordsteinanlage erneuert werden. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Parkstraße als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden soll. Da die Parkstraße rechtlich gesehen eine selbstständige Verkehrsanlage mit erhöhtem Durchgangsverkehr ist, wurde vom Ortsgemeinderat der Gemeindeanteil für den Ausbau der Parkstraße auf 40 Prozent festgesetzt.

Von unserer Mitarbeiterin Regina Müller

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.