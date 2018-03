Die kleine Leni: Krankenhaus begrüßt das 1000. Baby

Aus unserem Archiv

Kirchen

Mama Carolin hat die kleine Leni extra schick gemacht. Denn ihr Schatz hatte gestern seinen ersten großen Auftritt: Leni ist das tausendste Baby, das in diesem Jahr im DRK-Krankenhaus in Kirchen geboren wurde. Leni kam am vergangenen Freitag auf die Welt – "exakt um 15.58 Uhr", wie sich der stolze Papa Björn gemerkt hat. Bei der Geburt war das Töchterchen 51 Zentimeter groß und 2950 Gramm schwer.