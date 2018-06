„Ballett mit dem Langarm-Bagger“, schwärmt Peter Merzhäuser vom Naturschutzverein Eberseifen Lebensräume. Sein Namensvetter Peter Mockenhaupt von der Freusburger Firma Gebrüder Schmidt, der am Steuer des 40-Tonners mit seiner Reichweite von 30 Metern sitzt, beherrscht seinen Job tatsächlich aus dem Effeff. Gestern hat er den Damm an Tüschebachs Weiher von Wasserbausteinen und Vegetation befreit und alsdann eine derart plane Fläche angelegt, als sei sie mit dem Lineal gezogen worden. Merzhäuser und Paolo Catalano vom Tierpark Niederfischbach sowie Hans „Abba“ Zöller und Thomas Kaiser vom gleichnamigen Baufachzentrum nebenan sind wieder mal ehrenamtlich im Einsatz: Der Damm wird im Lauf der Woche abgedichtet, was behördlicherseits längst angemahnt war. Bis Ende Juli soll die Wasserhöhe im Weiher wieder ihren alten Stand von vor drei Jahren erreichen.

Ebertseifen Lebensräume hatte den Weiher gekauft und eine neue Methode zur Abdichtung ausfindig gemacht – wesentlich günstiger als die bisher bekannten. Ab Mittwoch werden Fünf-Meter-Bahnen wasserdichter Bentonitfolie auf den so ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.