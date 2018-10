Der Fronleichnamstag war für die Anwohner der Klotzbachstraße in Kirchen eine Katastrophe; das beliebte „Kuchenschlösschen“ dort schließt sogar deswegen seine Pforten: Das kleine Klotzbächlein, das sonst unbemerkt in Rohren unter der Straße den Berg hinabplätschert und in die Sieg mündet – es wurde zum reißenden Gewässer, das nicht nur das Kirchener Heimatmuseum überflutete, sondern auch die Straße zerstörte (die RZ berichtete mehrfach). Wolfgang Stock von der BUND-Kreisgruppe nimmt das Unwetter zum Anlass, erneut auf ein Thema hinzuweisen, das zu den großen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart zählt: Die Versiegelung natürlicher Böden, die Zubetonierung und -asphaltierung der Landschaft – sowie die Verrohrung der Bäche. Die Sturzfluten, so Stock, hätten in der Klotzbach weit weniger Schaden angerichtet, wenn der Bach oberirdisch hätte abfließen können.

Der Sprecher der BUND-Kreisgruppe setzt sich dafür ein, den Klotzbach aus seinen Rohren herauszuholen und überirdisch in die Sieg fließen zu lassen. „Es würde ja genügen, wenn man die ...

