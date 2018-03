Bestattungswald bei Friesenhagen heißt jetzt FriedWald

Aus dem ehemaligen Ruheforst und Bestattungswald Wildenburger Land bei Friesenhagen wird nun der „FriedWald“. Der Name ist neu und das Konzept flexibler als die bisherige Einrichtung, ansonsten bleibt fast alles beim Alten. Alle bestehenden Verträge haben Bestand, und für die bisherigen Kunden ändert sich nichts.

Nahmen den FriedWald bei Friesenhagen offiziell in Betrieb: Ortsbürgermeister Norbert Klaes, Geschäftsführerin FriedWald Petra Bach, Nicolaus Graf von Hatzfeldt, FriedWald Leiter Martin Schaaf und Dr. Franz Straubinger, Geschäftsführer der Hatzfeldt-Wildenburg'schen Verwaltung.

Foto: Markus Döring

Rückblick: Der natürlich gewachsene Mischwald bei Friesenhagen beherbergt seit dem Jahr 2006 diesen besonderen Friedhof. Damals erteilte die Kreisverwaltung in Altenkirchen die Genehmigung für einen Bestattungswald Wildenburger Land. Mit einem neuen Konzept und einem neuen Namen machte sich der „Waldfriedhof“ auf die Reise in die Zukunft. Gestern nun wurde die Einrichtung offiziell als FriedWald in Betrieb genommen.

Die Fläche befindet sich nach wie vor im Besitz des Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg und gehört zu einem ausgedehnten Waldgebiet, das seit mehr als 500 Jahren im Besitz der Grafenfamilie ist. Seit rund 25 Jahren wird dieser Wald naturnah bewirtschaftet. Und so begrüßte Dr. Franz Straubinger, der Geschäftsführer der Hatzfeldt-Wildenburgschen Verwaltung, die rund ein Dutzend Gäste am Eingangsbereich des neuen FriedWaldes.

Der naturnahe Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung. Denn Träger und Betreiber ist nach wie vor die Ortsgemeinde Friesenhagen, verdeutlichte Ortsbürgermeister Norbert Klaes. Die Fläche hingegen befindet sich im Besitz des Grafen. Das Konzept der gemischten Nutzung und die sanfte Entwicklung zeigte Nikolaus Graf Hatzfeld kurz auf und bedankte sich bei allen Mitarbeitern und Beteiligten.

Über die Zusammenarbeit freut sich Petra Bach, Geschäftsführerin der FriedWald GmbH, zu der der Bestattungswald bei Friesenhagen als nunmehr 61. „Familienmitglied“ gehört. Der Wald sei durch seine behutsame Bewirtschaftung wunderschön und besonders für naturverbundene Menschen ein idealer Ort, erläuterte Petra Bach.

Im Wald wachsen überwiegend sturmrobuste Buchen und Eichen, vereinzelt aber auch Lärchen, Fichten, Weißtannen und Eiben. Manche sind von beeindruckendem Alter und imposanter Größe, andere stehen noch am Anfang ihres Wachstums, so FriedWald-Leiter Martin Schaaf.

Die Ansprechpartner für die Angehörigen der Beerdigten, für Kunden und die Bestatter bleiben übrigens die gleichen wie bisher. Friesenhagens Ortsbürgermeister Klaes sieht Vorteile im neuen Konzept und Kooperationspartner. „Es gibt für Grabstätten ein preiswerteres Einstiegsniveau und insgesamt mehr Flexibilität bei den Verträgen“, so Schaaf. Diese haben übrigens unverändert Bestand.

Von unserem Mitarbeiter Markus Döring