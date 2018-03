Baustelle Fußgängerzone in Altenkirchen: Das Wetter lässt deutliche Fortschritte zu

Die Zahl der Punkte, die bei den wöchentlichen Treffen zwischen Vertretern der Bauverwaltung und der ausführenden Firma sowie des die Oberaufsicht führenden Architekten besprochen werden müssen, nimmt kontinuierlich ab. Logisch: Probleme, die bei der Sanierung der Altenkirchener Fußgängerzone zutage treten, sind kaum noch vorhanden, weil die Maßnahme langsam, aber sicher ihrem Ende entgegenstrebt. Inzwischen werden nur noch Kleinigkeiten behandelt. Da geht es um die Frage, ob Hülsen für Verkehrsschilder gesetzt wurden, oder welches Maß das Fundament für eine Pergola haben muss – Peanuts im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die sich hin und wieder ergaben, als die Baustelle die Wilhelmstraße hinaufwanderte.

Die Markstraße ist inzwischen komplett mit dem neuen Bodenbelag ausgestattet.

Foto: Heinz-Günter Augst

Dank des einigermaßen vernünftigen Winterwetters konnte die Abordnung der Firma Schäfer & Schäfer aus Dürrholz unmittelbar nach der Weihnachtspause sich wieder an Werk machen. Inzwischen ist der zuvor ausgesparte Abschnitt der Marktstraße mit neuem Belag „versorgt“, schiebt sich das Betätigungsfeld der Kolonne kontinuierlich in der Gartenstraße in Richtung der Straße „Im Hähnchen“, auch in diesem Bereich bedecken schon Teile der neuen Oberfläche den bläulich schimmernden Untergrund aus Basalt.

Abseits der verkehrsfreien Zone hat das Unternehmen aus dem Kreis Neuwied das „Lager“ im Weyerdamm auf dem Schirm. Der Festplatz muss so hergerichtet werden, dass die Karnevalisten ihr großes Zelt aufstellen können, in dem die närrischen Tage gefeiert werden. Um letztendlich den großen Umzug am Fastnachtssonntag auch der Tradition folgend durch die Wilhelmstraße führen zu können, bedürfe es noch einer finalen Absprache mit der Verwaltung, machte Jan Thiel von der Abteilung Infrastruktur im Rathaus deutlich. Vonseiten Peter Schäfers, dem Geschäftsführer Bauausführung des Dürrholzer Betriebes, bestehen keine Bedenken, den närrischen Lindwurm über das beinahe weiße Pflaster zu leiten.

Ein wenig unschön „ins Auge“ sticht ein grauer Schaltkasten, der an der Peripherie des Markplatzes (Seite Wilhelmstraße) sein Dasein fristet. „Er war an dieser Stelle zwingend erforderlich“, erklärte Martin Heinemann, dem als freier Landschaftsarchitekt die Bauaufsicht obliegt, und regte an, ihn vielleicht künstlerisch zu gestalten, so wie es bereits mit vielen anderen Einheiten dieser Art geschehen sei. Zudem werde er von hinten eingegrünt.

Die Umgestaltung stellt den Schlusspunkt der Stadtsanierung dar. Ist die Fußgängerzone am Wochenende 4./5. August erst einmal offiziell eingeweiht, gehen weit über 25 Jahre zu Ende, in denen sich Altenkirchen in der City und im Bereich des Bahnhofes erheblich (zum Besseren) verändert hat. Erinnert sei unter anderem an den Neubau der Tiefgarage unter dem Schlossplatz, die völlige Umgestaltung des Areals zwischen Frankfurter-, Wilhelm- und Ludwig-Jahn-Straße sowie die Geburt der Saynstraße mit der Ausgliederung der damals in diesem Bereich ansässigen Handwerksbetriebe, die Sanierung des Mühlengasse-Parkplatzes inklusive der Markt-, Hof- und Wallstraße sowie den wunderschön gelungenen Umbau der Kirchpassage. Auch rund um den Bahnhof kann sich das Zentrum der Verbandsgemeinde Altenkirchen sehen lassen mit dem neuen Busbahnhof (und dem problemlosen Übergang zu den Schienenangeboten) am Konrad-Adenauer-Platz, der renovierten Bahnhof- und Friedrich-Emmerich-Straße sowie der Schaffung des Parkareals im ehemaligen Hof des Postgebäudes.

Von unserem Redakteur Volker Held