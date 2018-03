Auto kracht in Brückenmauer: 21-Jähriger bei Crottorf verletzt

Aus unserem Archiv

Friesenhagen

Schwer verletzt wurde am Altweiberdonnerstag um 20.50 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Friesenhagen. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der L 278 aus Richtung Crottorf nach Weierseifen unterwegs, als er nach einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Brückenmauer krachte.