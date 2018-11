Er ist dauernd unterwegs und das immer mit einem einzigen Ziel: das Tanzen nach vorne zu bringen, Werbung für diese anspruchsvolle Art der Körperertüchtigung zu betreiben. Viktor Scherf, Inhaber der Altenkirchener Tanzschule Let’s Dance, ist nicht nur froh, dass er mit seinen Eleven bei vielen internationalen Konkurrenzen erfolgreich antreten kann. Auch die Teilnahmen an Festivals ohne Wettbewerbscharakter sind wichtige Bausteine seiner Werbekampagne. Vor diesem Hintergrund führte ein Trip nach Kirgisistan zu den „Weltspielen der Nomaden“ (World Nomad Games), die in Cholpon-Ata am Yssikköl, dem nach dem südamerikanischen Titicacasee zweitgrößten Gebirgssee der Erde, ausgetragen wurden.

Die zwölfköpfige Abordnung aus der Kreisstadt indes reiste nicht an, um sich im Bogenschießen oder der Jagd mit Adlern zu messen, sondern war Teil des kulturellen Rahmenprogramms. Scherf war zum ...

Lesezeit für diesen Artikel (484 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.