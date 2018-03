Acrylamid: EU verdirbt Pommesliebhabern den Appetit

Ob als herzhafte Zwischenmahlzeit oder als leckere Beilage zu Currywurst, Schnitzel oder Steak: Knusprig goldbraune Pommes frites sind heiß begehrt, dürfen bei vielen Gerichten nicht fehlen. In Deutschland werden knapp 300.000 Tonnen der Kartoffelstäbchen im Jahr verspeist, damit zählen sie zu den beliebtesten Tiefkühlprodukten.

Dogan Carman betreibt einen Imbiss in Altenkirchen. Er hat für die neue Regelung kein Verständnis. Die Kunden mögen die Pommes gerne knusprig.

Doch eine neue Regelung der Europäischen Union verdirbt gerade den Pommesliebhabern gehörig den Appetit. „Verordnung zur Festlegung von Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die Senkung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln“ heißt diese Regelung. Die Brüsseler Kommission hat sie jüngst verabschiedet, um die Entstehung von Acrylamid einzuschränken – eines Stoffs, der in Tierversuchen krebserregend wirkt und beim Frittieren oder Rösten stärkehaltiger Lebensmittel entsteht. Die Verordnung ist am 11. Dezember in Kraft getreten und soll nach einer Übergangsphase am 11. April wirksam werden. Um sie umzusetzen, heißt es beispielsweise: Runter mit der Temperatur in der Fritteuse. Pommes frites dürfen dann nämlich nur noch bei 160 bis 175 Grad frittiert werden. Eine Vorgabe, die auch Imbissbudenbesitzer trifft: Sie dürfen ihre Pommes frites nicht mehr so heiß frittieren wie bisher. Und das stimmt sie nicht gerade froh. Ihre Befürchtung: Sind die Pommes zu blass, bleiben die Kunden aus.

Dogan Carman betreibt einen Schnellimbiss in Altenkirchen. Über die neue Regelung kann er nur den Kopf schütteln. „Die Gesetzgeber haben wohl nichts anderes zu tun“, lautet seine Meinung. Und: „Ich bin seit 1992 in der Gastronomie tätig und habe seit dieser Zeit so viele Neuerungen miterlebt.“ Wenngleich Dogan Carman und seine Kunden die Pommes frites am liebsten schön knusprig mögen, so nimmt er denn auch diese Neuerung in Kauf. „Wir können ja doch nichts daran ändern“, sagt er. Andrea Halbach ist die Chefin im Bierhäusel-Imbiss Müller in Kircheib. Sie hat kein Verständnis für die neue Regelung. Ihrer Meinung nach kommt es darauf an, dass das Fett, in dem die leckeren Kartoffelstäbchen frittiert werden und die ihre Kunden am liebsten kross mögen, frisch ist.

„Kritisch wird es, wenn das Fett zu alt ist“, konstatiert sie. Sollte sie künftig die beliebten Fritten bei einer niedrigeren Temperatur brutzeln müssen als üblich, sieht sie Probleme auf sich zukommen. „Matschige Pommes bekomme ich von meinen Gästen zurück. Zudem benötigen sie viel mehr Zeit, um zu garen.“ Zeit, die die meisten Gäste im Imbiss nicht haben.

Currywurst mit Pommes frites sind im Schnellimbiss von Uwe Niederhausen in Wissen der Renner. Bei der vorgegebenen maximalen Gradzahl des Fettes, in dem die Fritten künftig zubereitet werden sollen, hat auch er Bedenken. „So richtig knusprig werden die Pommes frites dann nicht mehr“, vermutet er. Und: „Es wäre schade, wenn es deshalb unseren Kunden nicht mehr schmeckt und sie ausbleiben.“ Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz sieht knusprige Pommes durch die neue Verordnung nicht gefährdet: „Auch bei niedrigeren Temperaturen werden die Stäbchen kross, wenn sie bei 140 Grad kurz vorfrittiert und dann bei maximal 175 Grad weiter gegart werden“, erklärt sie. Die Einhaltung der Verordnung wird übrigens vom Kreisveterinäramt überwacht. Die Kreisverwaltung teilt hierzu mit, dass Produktproben beispielsweise bei Imbissbetrieben entnommen und an die Landesuntersuchungsämter geschickt werden.

