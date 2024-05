Plus Hachenburg

VG Hachenburg: Sieben Dörfer bei Kommunalwahl ohne Ortsbürgermeisterkandidat

i In sieben Dörfern der Verbandsgemeinde Hachenburg hat sich niemand für die Wahl zum Ortsbürgermeister aufstellen lassen. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

In vielen Orten in der Verbandsgemeinde Hachenburg stehen die Zeichen auf Wechsel: Denn in 17 der 33 Kommunen treten die bisherigen Ortsbürgermeister nicht mehr zur Wahl an.