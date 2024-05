Plus Montabaur Hoffnung keimt in Montabaur: Kreisstadt bewirbt sich um Landesgartenschau 2032 Von Katrin Maue-Klaeser i Montabaur möchte Spielort der Landesgartenschau 2032 werden, die Bewerbungsphase hat mit dem Stadtratsbeschluss gerade begonnen. Die gute Anbindung durch ICE und Autobahn könnte mehr als eine Million Besucher in die Kreisstadt bringen, hoffen die Initiatoren. Foto: Katrin Maue-Klaeser Montabaur startet mit einer Machbarkeitsstudie in die Bewerbung um die Landesgartenschau 2032. Die mit einer solchen Großveranstaltung verbundenen Chancen zunächst über das – insbesondere finanzielle – Wagnis zu stellen, hat der Stadtrat in seiner vorletzten Sitzung vor der Kommunalwahl bei nur einer einzigen Gegenstimme beschlossen. Lesezeit: 3 Minuten

In Konkurrenz tritt die Kreisstadt dabei mit zwei weiteren Westerwälder Kommunen: Betzdorf im Kreis Altenkirchen und Bendorf im Kreis Mayen-Koblenz haben auch ihr Interesse an der Landesgartenschau (Laga) bekundet. Ebenfalls im Rennen sind Bad Kreuznach, Pirmasens und Saarburg, Kaiserslautern hatte seine Interessensbekundung dagegen zurückgezogen. Konzeptentwurf bis Jahresende Am 15. März 2025 müssen ...