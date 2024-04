Plus Bad Marienberg

Straßensanierung Thema im Bad Marienberger Stadtrat: Pro Grundstück 1200 Euro?

Von Carsten Gerz

i Auch der Bad Marienberger Baumschulenweg soll saniert werden. Die Bürger werden dabei zur Kasse gebeten. Foto: Röder-Moldenhauer

Verkehrsanlagen standen im Vordergrund der jüngsten Sitzung des Stadtrats Bad Marienberg. Baumschulenweg, Jahnstraße und Albrechtstraße wurden in unterschiedlicher Form behandelt. Dazu konnte Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher in der „Baustelle“ Stadthalle drei Fachleute begrüßen. Als weiterer Gast nahm Dr. Markus Müller (Nister) in der Sitzung zur Errichtung eines Kleindenkmals Stellung.