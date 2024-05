„Missa Nova“: Komponist Walter L. Born leitet Uraufführung seiner Messe in Montabaur

Die Uraufführung der von ihm selbst komponierten „Missa Nova“ dirigierte Walter L. Born in der Montabaurer Pfarrkirche St. Peter in Ketten. Es spielte das Blasorchester Daubach, das Born ebenso leitet wie den Gospelchor Born Again am Landesmusikgymnasium. Foto: Theresa Mies/Blasorchester Daubach