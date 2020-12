Vielbach

Die UN-Dekade für biologische Vielfalt neigt sich dem Ende zu. Im Westerwald wirkt sich dies ganz aktuell insofern aus, als die naturgestützte Suchttherapie in der Fachklinik in Vielbach als Projekt dieser UN-Dekade ausgezeichnet wird. Klinikleiter Joachim Jösch erklärt im Interview, was das für Haus und Patienten bedeutet.