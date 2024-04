Plus Wirges

Mit Künstlicher Intelligenz bis zu 30 Prozent Energie sparen: Hallenbad Wirges hat modernen Regler

i Stolz zeigt Michael Endlein, stellvertretender Leiter der VG-Werke Wirges, den neuen Regler im Hallenbad in Wirges. Mithilfe KI soll sie zukünftig bis zu 30 Prozent Energieverbrauch im Badebetrieb einsparen. Foto: Maja Wagener

Seit einigen Tagen hat das Hallenbad in Wirges einen neuen Regler. Der passt die Werte für Luft und Temperatur mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) an den Badebetrieb an. 20 bis 30 Prozent Energieersparnis erwartet sich Michael Endlein davon. Dabei verweisen der stellvertretende Leiter der VG-Werke und sein Team auf die Ergebnisse einer Versuchsanlage im Norden. „Diese Anlage ist unserer ähnlich“, weiß er.