Inzidenz im Kreis steigt auf 15,8 – Gesundheitsamt meldet 50 aktive Corona-Fälle

Die Behörde gab am Montag die aktuellen Corona-Zahlen für das Kreisgebiet bekannt. Demnach gibt es aktuell 50 aktive Corona-Fälle im Kreis. Seit der letzten Tagesmeldung am vergangenen Freitag registrierte das Gesundheitsamt 12 Neubefunde von Covid 19-Infektionen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit insgesamt 7536 Westerwälder mit dem Coronavirus infiziert, 7330 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 156.

Von den 50 aktiven Corona-Fällen wurden 12 in der VG Montabaur registriert, in der VG Ransbach-Baumbach sind aktuell acht Menschen Corona-positiv, in der VG Wirges sind sieben Patienten gemeldet. Die Behörde nennt zudem sechs Fälle in der VG Westerburg, vier Fälle in der VG Rennerod sowie drei Fälle in der VG Selters. Einzig in der VG Wallmerod ist laut Behörde aktuell niemand an Covid 19 erkrankt.

Bislang haben im Landesimpfzentrum in Hachenburg 61.319 Westerwälder ihre Erstimpfung gegen das Virus erhalten (Stand Sonntag); die Zahl der Zweitimpfungen lag laut Gesundheitsamt bei 53.931. Bei den Hausärzten haben inzwischen 44.501 Westerwälder ihre Erstimpfung erhalten (Stand Donnerstag), die Zahl der Zweitimpfungen liegt bei 43.049.