Am Bahnhof Hachenburg, an dem seit Mitte Dezember kein Zug mehr gehalten hat, wurde ein zusätzlicher Zaun auf dem Mittelbahnsteig errichtet, ein Signal vorversetzt und ein neuer Zugang angelegt. Am Freitag erfolgte die Abnahme der Verkehrsstation durch eine Vielzahl von Beteiligten. Foto: Carl-Otto Ames