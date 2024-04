Plus Diez

SOTheater öffnet Vorhang für neue Bühne

Von Till Kronsfoth

i Die Mitglieder des SOTheaters, Stadtbürgermeisterin Annette Wick und Georg Spies sind sich einig: „Diez hat Kultur.“ Foto: Till Kronsfoth

In Vorbereitung auf den Tag des offenen Theaters am 27. April lud das SOTheater die Rhein-Lahn-Zeitung und Bürgermeisterin Annette Wick zu einer Begehung der neuen Bühne ins S&R-Autohaus in Diez ein. Auch erste Details über das neue Stück wurden bekannt.