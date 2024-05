Plus Holzhausen//VG Nastätten Schon 90 Prozent der Kunden sind aktiviert: Holzhausen ist der Glasfaserpionier Von Thorsten Stötzer i Zuversichtlicher Blick in den Point of Presence (von links): Kai Trost, Jens Güllering, Felix Schneider, Hardy Eilenz und Isabel Schönbein Foto: Thorsten Stötzer Sechs neue Poller, an denen noch die Folie klebt, schützen den Point of Presence (PoP) vor missglückten Rangiermanövern auf dem großen Parkplatz neben dem Sportplatz in Holzhausen. Sprayer haben schon ihr Talent an dem kleinen massiven Gebäude erprobt. Doch das kann die Funktionalität nicht stören. Lesezeit: 3 Minuten

Eine Aktivierungsquote von 90 Prozent ist bei den Glasfaserkunden in Holzhausen erreicht, was ein Grund ist, um eine kleine Zwischenbilanz am PoP zu ziehen. Vorreiterrolle in der VG Nastätten Ortsbürgermeister Hardy Eilenz (SPD) darf sich freuen, dass Holzhausen eine Vorreiterrolle innerhalb der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten einnimmt. So weit ist die Glasfaserversorgung in ...