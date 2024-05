Plus Netzbach

Offene Bühne bei Kukunat in Netzbach: Den Zauber des Augenblicks genießen

i In der Kulturscheune Kukunat wird unter anderem das Duo Milk & Honey mit gefühlvollen Interpretationen aus Pop, Soul und Jazz für besondere Momente sorgen. Foto: Mareike Teichler-Hoffman

Die Kulturscheune Kukunat lädt für Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr zum zweiten Mal in diesem Jahr zur „offenen Bühne“ nach Netzbach ein. Nachdem im März mit der Veranstaltung „best before death – Kultur vor dem Tatort“ eine gemütliche Nachmittagsveranstaltung in der Küche am Kamin mit viel Musik und Gedichten erfolgreich ins neue Jahr geführt hat, wird es diesmal wieder in alter Tradition auf die Bühne in der Kulturscheune Kukunat gehen.