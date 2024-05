Plus Katzenelnbogen

Im Einrich Müll gesammelt: 380 Schüler beim Dreck-weg-Tag dabei

i Claudia Wiederstein und Petra Popp händigten die Urkunden aus und bedankten sich bei den Kindern. Foto: Uschi Weidner

Jetzt fand der dritte Dreck-weg-Tag der Grundschule im Einrich statt. Die Kinder der Schule sammelten an diesem Aktionstag Müll in Katzenelnbogen und Umgebung ein. Die Umgebung wurde in diesem Jahr ausgeweitet: Die Strecken führten beispielsweise bis nach Herold, zum Windrad und den Höfen am Michert oder nach Mittelfischbach.