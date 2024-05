Plus Diez Demo für Demokratie: Diez steht auf gegen Intoleranz und für Vielfalt i Mit einer Kundgebung auf dem Diezer Alten Markt endete die Demonstration für Freiheit und Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Foto: Felix Hens Keine Toleranz gegenüber Intoleranz, das war als großes und nachdrückliches Fazit die Botschaft der Demo in Diez, zu der Parteien, Gewerkschaften, Initiativen, Vereine und Kirchen aufgerufen hatten. Die Resonanz war riesig! Lesezeit: 2 Minuten

„Vielfalt heißt: Unterschiede zelebrieren, dabei gemeinsam Gleichheit und Respekt für alle Menschen leben.“ So könnte man die Botschaft der 16-jährigen Leona Hürter und Lilly Schwindt auf den Punkt bringen. Beide waren Sprecherinnen bei der Kundgebung „Für Vielfalt, Freiheit und Toleranz“ am Alten Markt in Diez. Sie ermunterten insbesondere junge Menschen, ...